Varriale punge la Juve: «L’Inter vince dominando, non solo con difesa e contropiede». La frecciatina del giornalista

Varriale via Twitter ha fatto i complimenti all’Inter dopo la vittoria per 4-0 contro l’Udinese, lanciando una frecciatina indiretta alla Juve.

Travolgente @inter che supera con una goleada @Udinese_1896 e torna al 1°posto. Splendido il gioco messo in mostra dalla squadra di #Inzaghi.Nel calcio non esiste un solo modo di vincere ma farlo dominando e non basandosi solo su difesa e contropiede è più convincente e meritato. — enrico varriale (@realvarriale) December 9, 2023

Queste le parole del giornalista e tifoso del Napoli.

