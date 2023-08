Enrico Varriale torna alla carica polemizzando sul mancato rigore per il Bologna per il contatto tra Iling e Ndoye

Enrico Varriale non ci sta e torna nuovamente alla carica per il contatto Iling-Ndoye di Juve-Bologna, che tante polemiche sta scatenando quest’oggi.

Perché i 2 episodi di cui #Allegri si lamenta possono definirsi, al massimo, dei “rigorini”. Quello non fischiato contro #Iling è un RIGORONE inspiegabilmente non concesso e non rivisitato al VAR. Ora parliamo di calcio: che ne pensi di @juventusfc dominata da @Bolognafc1909 ? https://t.co/jclcNNeUV0 — enrico varriale (@realvarriale) August 28, 2023

