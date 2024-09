I rossoneri hanno girato il giovane portiere ai toscani con la formula del prestito con diritto di riscatto: manca però il contro-riscatto. In un mondo del calcio dove le carriere possono prendere direzioni inaspettate, la storia di Devis Vasquez, attuale portiere dell’Empoli in prestito dal Milan, emerge come un racconto di determinazione, sogni e opportunità. L’inizio di un sogno Vasquez ha parlato ai canali ufficiali del club toscano e, riflettendo sul suo percorso, ammette che non aveva previsto l’ascesa della sua carriera, dopo che questa aveva preso avvio in maniera quasi casuale dopo un provino suggerito da un amico. Questo momento ha acceso in lui un desiderio; successivamente ha rivelato che, sin da giovane, il suo obiettivo fosse di giocare in Italia, obiettivo accompagnato dall’impegno di apprendere bene l’italiano. L’avventura in toscana Il paraguaiano ha elogiato il suo attuale club per la capacità di valorizzare i giovani talenti e prepararli […]

Leggi l’articolo completo Vasquez esplode ad Empoli e rivela qualche retroscena; il Milan rischia di perderlo, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG