Vegas (ex Consob): «Se la Juve uscisse dalla Borsa per Exor sarebbe un fallimento». Così sul possibile delisting del club

L’ex presidente della Consob Giuseppe Vegas ha parlato a MF-Milano e Finanza ha parlato dell’eventuale delisting del titolo della Juventus, ipotesi sin qui rigettata con forza da Exor.

Le sue parole: «È evidente che per Exor il delisting sarebbe antipatico perché sarebbe come ammettere che è fallito un modello, un progetto, e questo avrebbe un ritorno molto negativo. Elkann è in una posizione delicata da un punto di vista diplomatico. La quotazione è stato un fatto estetico che va bene per le imprese ma che alle società sportive non ha portato fortuna. Bisogna valutare nei singoli Paesi quali sono gli andamenti dei mercati e come vanno le singole borse. Bisogna ragionare sui costi e non solo sulle entrate, che peraltro sono sempre più declinanti e dipendono dalle proiezioni televisive. Si tratta di vedere se si riesce ad allargare la platea dei possibili divulgatori. È un mondo che vive enormemente al di sopra delle proprie possibilità

The post Vegas (ex Consob): «Se la Juve uscisse dalla Borsa per Exor sarebbe un fallimento» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG