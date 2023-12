Calciomercato Juve, tutte le alternative a Koopmeiners: non va dimenticato lui! Gli altri profili valutati da Giuntoli per gennaio

Non c’è solo Teun Koopmeiners nei pensieri del calciomercato Juve in vista di gennaio. Come riporta il Corriere dello Sport. nei prossimi giorni, presumibilmente entro Natale, è previsto un nuovo contatto con il Manchester City per capire le intenzioni del club in merito ad un possibile prestito di Phillips.

L’ex Leeds non rappresenta per caratteristiche la soluzione preferita dai bianconeri, ma sicuramente è un’opportunità di mercato da valutare: il City lo ha scaricato ufficialmente e presto deciderà se, appunto, cederlo con la formula del titolo temporaneo fino a giugno o in maniera definitiva ad un club inglese, come Newcastle e United. Da parte sua, Phillips ha voglia di cambiare aria anche per non perdere quella continuità necessaria nell’anno degli Europei. Chi poi ha una considerazione particolare è Sudakov. Il fantasista ucraino ha un ruolo completamente diverso ma è stato seguito dal vivo da Giuntoli e rappresenta sicuramente un profilo per il quale a Torino investirebbero subito 25 milioni di euro. Infine, non va dimenticato Wieffer del Feyenoord.

