Ferguson snobba la Juventus: «Ora sto bene al Bologna, ma in futuro mi vedo lì». Le parole del centrocampista del Bologna

Intervistato da Repubblica il centrocampista del Bologna Lewis Ferguson, obiettivo del calciomercato Juve, ha parlato così del sul futuro.

Le sue parole: «Visto da fuori può sembrare sorprendente, ma per noi che lavoriamo ogni giorno non lo è. C’è un gruppo molto unito, fatto di ragazzi che si fidano l’uno dell’altro e stiamo bene. Dove possiamo arrivare? Chi può dirlo, ora siamo lì e abbiamo tutto per restarci, ma pensiamo di partita in partita. Futuro (piace alla Juventus ndr)? Io a Bologna sono felice e ho fatto bene a fidarmi di Hickey. In un futuro molto imprecisato mi vedo in Premier League».

