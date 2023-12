Buffon a Chiellini: «Compagno di vita, ho trovato i tuoi occhi quando ne avevo bisogno». La commovente dedica dell’ex portiere

Breve lettera di Gianluigi Buffon a Giorgio Chiellini pubblicata stamani da La Gazzetta dello Sport.

Così l’ex portiere della Juventus: «Parlare di Giorgio per me è parlare di un compagno di vita che mi è entrato nel cuore con la semplicità di chi ti somiglia anche se è differente in mille cose. Parlare di lui è parlare di occhi che trovi quando ne hai bisogno sapendo che lì dentro ci trovi il coraggio e la lealtà che stai cercando. È parlare di una avventura straordinaria, vissuta fianco a fianco con la naturalezza e la confidenza di chi senti solido, fedele nelle tormente quanto negli approdi più vincenti. Quella avventura straordinaria e meravigliosa che senza noi due insieme, per me avrebbe avuto tutto un altro sapore!!».

The post Buffon a Chiellini: «Compagno di vita, ho trovato i tuoi occhi quando ne avevo bisogno» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG