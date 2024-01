Ciro Venerato ha atto il punto della situazione sul futuro di Massimiliano Allegri e ha escluso il ritorno di Conte alla Juve

Ciro Venerato, nel corso della Domenica Sportiva, ha parlato del rinnovo futuro di Massimiliano Allegri alla Juve.

PAROLE – «Allegri non inizierà la prossima stagione con un contratto in scadenza a fine anno quindi o ci sarà il rinnovo o un divorzio consensuale, la Juventus vuole andare avanti con Allegri ma bisogna capire come. Allegri ha molte offerte provenienti sia dall’Italia che dall’estero. Possibile sostituito del tecnico livornese? Escludo Conte, la dirigenza della Juventus pensa solo ad un nome nuovo e non ad un ritorno al passato».

