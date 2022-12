Il famoso giornalista Ciro Venerato parla a 1 Football Club, trasmissione radiofonica in onda su 1 Station Radio, così sulla Juventus.

L’esperto di mercato Ciro Venerato, alla 1 Station Radio discute così sulla Juventus: “Bisogna attendere, anche se il serbo è da sempre un obiettivo dei bianconeri. Lotito non potrà chiedere sempre la luna per un calciatore che non ha intenzione di rinnovare, la Juve gioca proprio su questo. A gennaio, tuttavia, non ci saranno rivoluzioni nell’area tecnica del club e nessun colpo pirotecnico perché la situazione è diversa da quella dello scorso gennaio.“

Conclude così sulla trasmissione 1 Football Club della radio suddetta: “La Juve farà esclusivamente solo qualche affare marginale poiché deve risolvere altra problemi. Non investirà su calciatori importanti, anche perché non si conosce neppure il futuro di Allegri, poiché a giugno potrebbe anche andar via. Il discorso Allister può essere tenuto in piedi solo in vista della finestra estiva di calciomercato“.

