Dejan Kulusewski, ex esterno d’attacco della Juventus, è stato premiato come miglior attaccante svedese del 2022

La Federazione svedese ha deciso di premiare Dejan Kulusewski, esterno di proprietà del Tottenham, come miglior attaccante del 2022. Un riconoscimento che è riuscito a raggiungere grazie alle 6 reti e i 13 assist messi a referto in Premier League in 33 presenze.

Il premio di miglior centrocampista è andato poi ad Emil Forsberg , quello di difensore a Lindelof e infine Robin Olsen è stato nominato miglior portiere del proprio paese.

L’articolo Svezia, Kulusevski premiato come miglior attaccante dell’anno proviene da Calcio News 24.

