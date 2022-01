Venezia-Empoli, le formazioni ufficiali

Fra poco scenderanno in campo Venezia ed Empoli per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Paolo Zanetti conferma dal primo minuto l’ultimo acquisto Cuisance prelevato dal Bayern Monaco, in attesa del probabile colpo Luis Nani. Dall’altra parte Aurelio Andreazzoli schiera la miglior formazione possibile al netto dell’assenza di Di Francesco; Bajrami agirà sulla trequarti alle spalle di Pinamonti e Cutrone. Ecco le formazioni ufficiali.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. Allenatore: Zanetti.

Squalificati: Svoboda



Indisponibili: Dezi, Forte, Bjarkason, Ebuhei, Bocalon, Bertinato, Zigoni, Neri, Ala-Myllymachi

Diffidati: Ceccaroni, Heymans, Aramu

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Fiamozzi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. Allenatore: Andreazzoli.

Squalificati: Viti

Indisponibili: Haas, Baldanzi, Parisi, Di Francesco.

Diffidati: Zurkowski, Marchizza.