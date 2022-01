Sampdoria: D’Aversa rischia la panchina

Nella prima partita del ventiduesimo turno di Serie A, il Torino ieri alle 15 ha battuto la Sampdoria sul suo campo per 2-1. Questo risultato allunga la striscia di risultati negativi dei blucerchiati e mette a rischio la posizione del tecnico Roberto D’Aversa. Il club ligure non ha ancora fatto punti nel nuovo anno, nelle ultime 5 partite non ha mai vinto e ora si trova al quindicesimo posto in classifica con 20 punti in 22 giornate.

Non è la prima volta in stagione che si parla di un esonero di D’Aversa, ma il 10 dicembre il tecnico con la vittoria per 3-1 sul Genoa si era guadagnato la conferma e credito extra. La dirigenza blucerchiata, stando a quanto riportato da Sky Sport, potrebbe non cambiare allenatore prima della prossima partita contro lo Spezia. In caso di cambio in panchina la Sampdoria cercherebbe di far tornare Marco Giampaolo.