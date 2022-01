Roma-Cagliari, probabili formazioni

Alle 18 si gioca Roma-Cagliari match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Mourinho conferma Maitland-Niles sulla fascia destra, schiera subito il nuovo acquisto Sergio Oliveira e lancia Felix Afena-Gyan titolare in mediana; sorprende anche l’arretramento di Mkhitaryan posizionato davanti alla difesa. Mazzarri cambia modulo e passa al 4-4-2, assente Keita Balde impegnato in Coppa d’Africa. Ecco le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Mkhitaryan, S. Oliveira; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Felix; Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Karsdorp, Keramitsis, Oliveras, Bove, Veretout, Zalewski, Carles Perez, Shomurodov, Volpato. Allenatore: Mourinho.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Altare, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Deiola, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Radunovic, Goldaniga, Gagliano, Pereiro, Obert, Ladinetti. Allenatore: Mazzarri.