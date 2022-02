Alle 15 l’unica partita della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A è Venezia-Genoa.

Manca poco al fischio d’inizio di Venezia-Genoa e gli allenatori hanno scelto le formazioni ufficiali. Si tratta di una gara molto importante in chiave salvezza dato che si affrontano rispettivamente diciassettesima e diciannovesima in classifica. Zanetti schiera Nani dal primo minuto nel tridente offensivo; tandem d’attacco Destro-Ekuban per Blessin.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Nani. All. Zanetti. A disposizione: Maenpaa, Modolo, Molinaro, Mateju, Haps, Ampadu, Fiordilino, Tessman, Peretz, Johnsen, Vacca, Nsame.

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj, Rovella; Gudmundsson; Destro, Ekuban. All. Blessin. A disposizione: Semper, Vanheusden, Calafiori, Masiello, Melegoni, Portanova, Amiri, Galdames, Yeboah, Piccoli, Kallon.

