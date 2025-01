Venezia-Inter, le pagelle nerazzurre: Asllani respinge le critiche, da rivedere in due

Gli uomini di Inzaghi vincono una gara rivelatasi forse più difficile del previsto: vediamo le pagelle.

SOMMER 6,5: reattivo sul colpo di testa di Doumbia ad inizio ripresa, fortunato in occasione del palo di Busio e del tiro in pieno recupero di Pohjanpalo, conclusione che gli finisce tra le braccia.

DARMIAN 7: segna lo 0-1 in tap-in da attaccante consumato, per il resto della gara si dedica ai suoi compiti difensivi. Chiude la partita come quinto, dà tutto.

DE VRIJ 6,5: lascia solo le briciole a Pohjanpalo.

BASTONI 6: abile a respingere il destro di Pohjanpalo in scivolata, senza Dimarco è meno propositivo.

DUMFRIES 6,5: attacca con continuità e mette in mezzo palloni interessanti per le punte. (Dal 76’ PAVARD s. v.).

BARELLA 6: pimpante forse solamente nelle primissime fasi della partita, nella ripresa gioca sul centrosinistra. (Dall’83’ DIMARCO s. v.).

ASLLANI 6,5: approccia bene la gara ed è l’autore del lancio per Lautaro sull’azione dello 0-1, si prende un giallo (molto severo) a causa di troppa leggerezza in possesso palla. (Dal 62’ FRATTESI 5,5: si divora il possibile 0-2 tirando centralmente, colpisce un difensore su un’altra buona occasione e non aiuta più di tanto a difendere).

ZIELINSKI 6,5: conduce il pallone con la consueta classe, è fondamentale nel finale nel congelare il possesso.

CARLOS AUGUSTO 5,5: poco nel vivo del gioco, spara alle stelle una conclusione che poteva eseguire meglio. Realizza l’apertura splendida poi vanificata da Frattesi, a sua parziale discolpa è anche poco servito.

LAUTARO MARTINEZ 6,5: buona parte del merito dello 0-1 è suo, grande stop e tiro a volo immediato. Fa a sportellate e cade più di qualche volta in fuorigioco. (Dal 76’ ARNAUTOVIC s. v.).

TAREMI 6: a volte arretra ed altre si butta in avanti, il tutto alternandosi con Lautaro, è prezioso quando lega il gioco ma impreciso quando va al tiro. (Dal 62’ THURAM 6,5: entra e si mette in mostra con un gran tacco per Frattesi, protegge molti palloni alti e aiuta a portare a casa i 3 punti).

INZAGHI 6,5: scelte quasi obbligate per lui oggi che adotta la prudenza con Thuram. Prepara la gara per sfruttare più del solito la verticalizzazione col lancio lungo, così arriva anche lo 0-1. I suoi soffrono un minimo ad inizio secondo tempo e non riescono mai a chiudere la partita. Effettua cambi un po’ troppo conservativi ma l’importante era conquistare i 3 punti.

