Venezia-Inter: formazioni ufficiali

Nerazzurri in cerca di riscatto a Venezia: tra assenze pesanti e scelte a sorpresa, basterà l’assetto di Inzaghi per superare la sfida al Penzo?

Nella vibrante atmosfera dello stadio Penzo, sta per cominciare un incontro da non perdere per gli appassionati di calcio: la sfida tra Venezia e Inter.

La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che si affrontano con formazioni studiate al dettaglio per cercare di portare a casa preziosi punti: vediamo le scelte di Di Francesco ed Inzaghi.

A specchio

Di Francesco sceglie il 3-5-2 per dare battaglia, con Carboni confermato sulla fascia sinistra e il creativo tandem d’attacco Oristanio-Pohjanpalo. In porta c’è l’ex Stankovic mentre davanti a lui la linea di difesa centrale è formata da Idzes, Sverko e Altare.

Le mosse di Inzaghi

L’Inter si presenta sul campo con le assenze significative di Calhanoglu e Mkhitaryan. Per colmare queste lacune, si punta sulla freschezza e il talento di Asllani e Zielinski, pronti a prendere posizione e a contribuire alla creazione di gioco. L’attacco vedrà il duo Taremi e Lautaro Martinez cercare di bucare la rete avversaria, mentre Thuram, nonostante appaia recuperato dall’ultimo infortunio, inizierà la partita dalla panchina, pronto a dare il suo contributo nel corso del match. La difesa vedrà il ritorno di Darmian, affiancato da De Vrij e Bastoni: vediamo le ufficiali.

Le formazioni ufficiali

VENEZIA (3-5-2): 35 Stankovic; 4 Idzes, 33 Sverko, 15 Altare; 7 Zampano, 6 Busio, 14 Nicolussi Caviglia, 97 Doumbia, 77 Ellertsson; 11 Oristanio, 20 Pohjanpalo.

In panchina: 1 Joronen, 23 Grandi, 5 Haps, 9 Gytkjaer, 10 Yeboah, 17 Conde, 19 Bjarkason, 21 Sagrado, 31 Chiesurin, 79 Carboni, 80 El Haddad.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Palacios, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

