Donnarumma all’Inter: cosa accadrebbe con Sommer e Martinez?

Un’operazione di mercato che potrebbe stravolgere il destino anche dei due estremi difensori che ora indossano la maglia nerazzurra.

Nel mondo del calcio, le strategie di mercato possono trasformare radicalmente le carriere dei giocatori e le dinamiche interne ai club. La voce riguardo un possibile sconvolgente trasferimento di Gianluigi Donnarumma all’Inter durante la prossima estate incarna perfettamente questa realtà.

Se tale mossa dovesse concretizzarsi, ciò comporterebbe una significativa ridefinizione del ruolo di Yann Sommer, l’attuale custode della porta nerazzurra; è quanto evidenzia Tuttosport.

La situazione

La notizia che sta tenendo in sospeso i tifosi e gli addetti ai lavori è senza dubbio quella che vede Gianluigi Donnarumma, portiere di calibro internazionale attualmente al Paris Saint-Germain, legato a un possibile trasferimento all’Inter.

Trattativa possibile?

La permanenza di Luis Enrique a Parigi potrebbe giocare a favore dell’Inter nell’operazione Donnarumma, aprendo realisticamente le porte a una trattativa che, al momento, resta ancora nel campo delle ipotesi.

La porta nerazzurra

Yann Sommer, portiere svizzero di grande esperienza e affidabilità, sta vivendo un momento felice in nerazzurro. Con 36 anni sulle spalle e un contratto che lo lega all’Inter fino al 2026, ha dimostrato di essere un punto fermo per la squadra. Tuttavia, la possibile arrivata di Donnarumma potrebbe introdurre una variabile non indifferente per il suo futuro.

Scenario a sorpresa

In effetti, come fa notare il quotidiano piemontese, nel contratto di Sommer è presente una clausola che, attraverso il pagamento di una cifra prestabilita, consentirebbe all’Inter di rescindere l’accordo con il giocatore svizzero già al termine della stagione in corso. Tutto dipenderà dall’arrivo o meno del capitano della nazionale italiana che, a fine febbraio, compirà 26 anni.

