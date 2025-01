Inter in emergenza: più grave del previsto lo stop di Mkhitaryan

I nerazzurri saranno oggi di scena a Venezia: fondamentale sarà la risposta della squadra alla cocente sconfitta in Supercoppa.

In un momento clou della sua stagione, l’Inter si trova a dover affrontare una serie di sfide non da poco, sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco.

La squadra milanese, reduce da una brutta delusione in Supercoppa, si appresta a scendere in campo contro il Venezia con una formazione fortemente rimaneggiata.

Assenze significative

Simone Inzaghi si trova a gestire un momento delicato della stagione con una squadra profondamente modificata rispetto a quella abituale. La Gazzetta dello Sport evidenzia come l’allenatore dell’Inter sia costretto a fare a meno di sei titolari che nella scorsa stagione si sono rivelati fondamentali per la conquista dello Scudetto: Acerbi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Pavard, Dimarco e Thuram. C’è da dire però che gli ultimi 3 sono a disposizione per la sfida di oggi.

Rivoluzione

Questa situazione porta Inzaghi a sperimentare un centrocampo inedito, composto da Asllani, Barella e Zielinski. Nonostante sia un trio di talento, il fatto che non abbiano quasi mai giocato tutti e tre insieme rappresenta un’incognita.

Gli aggiornamenti

Il problema fisico che affligge Mkhitaryan aggiunge ulteriori preoccupazioni all’ambiente nerazzurro. L’ex giocatore della Roma e del Manchester United sarà sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità del danno all’adduttore. L’armeno è considerato fuori gioco anche per la prossima gara contro il Bologna, un’assenza che Inzaghi spera sia il più breve possibile.

