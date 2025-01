Donnarumma-Inter è possibile: i retroscena passati e presenti che scuotono il mercato

Il futuro dell’estremo difensore della nazionale italiana è balzato al centro dei rumors di mercato anche se si esclude un suo cambio di casacca a gennaio.

Nel panorama calcistico internazionale, le voci di mercato svolgono un ruolo cruciale nel definire le strategie delle squadre, catturando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Un’indiscrezione particolarmente intrigante emerge dalle recenti rivelazioni di Sky Sport, secondo cui potrebbe essere in atto un avvicinamento significativo tra l’Inter e Gianluigi Donnarumma, il celebre portiere attualmente al Paris Saint-Germain. Tuttosport aggiunge ulteriori particolari per far luce sulla situazione.

Il passato che ritorna

Nel 2013, un giovane Gianluigi Donnarumma, all’età di 14 anni aveva già superato un provino con l’Inter. A quel tempo, il responsabile del settore giovanile nerazzurro, Roberto Samaden, si era recato in Campania per concludere l’accordo, con la famiglia Donnarumma che aveva persino trascorso una settimana a Milano per trovare una casa e iscrivere Gigio a scuola.

La beffa

Tuttavia, un’improvvisa mossa del Milan, influenzata dal consiglio di Enzo Raiola, agente del giovane portiere e cugino dell’allora celebre Mino Raiola, aveva cambiato radicalmente la traiettoria professionale di Donnarumma.

Un futuro in nerazzurro?

Da quel momento, Donnarumma ha percorso un cammino professionale straordinario, diventando una figura chiave anche per la nazionale italiana, culminato con la vittoria dell’Europeo nel 2021. Oggi, dopo anni caratterizzati da prestazioni eccezionali ma anche da periodi complicati al Paris Saint-Germain, sembra che sia forte desiderio di ritornare in Italia e, più specificamente, a Milano: in poche parole, secondo il quotidiano piemontese, sarebbe proprio Donnarumma a volere un suo approdo all’Inter.

