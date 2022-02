Venezia, Zanetti: “Facciamo bene il compito ma serve più concretezza”

Il tecnico dei lagunari commenta lo stop arrivato contro il Napoli, nonostante una buona prova di squadra. “Siamo tra le ultime tre ma con una partita in meno, di questo bisogna tenerne conto. Normale che in questa prima di questo girone di ritorno abbiamo incontrato squadre molto forti quindi si rischia di vedere tutto nero. Abbiamo però già dimostrato di poterci meritare questo posto, non abbiamo mai pensato che la salvezza sarebbe stata facile, dovremo lottare ogni minuto, essere di nuovo in fondo può portarci a un certo tipo di reazione che può servire”. “Calendario? Semplice no, ma arriveranno partite che sulla carta sono più alla nostra portata. I giochi ora si stanno facendo importanti, queste squadre si giocano lo Scudetto e vengono qui dando tutto quello che hanno. Il Napoli ha faticato a trovare varchi, ci siamo difesi con ordine, mentre invece offensivamente siamo stati sterili, arrivando parecchie volte alla trequarti campo ma senza incidere. Normale che prima o poi l’avversario avendo campioni può arrivare al gol prima o poi. Il nostro gioco deve diventare più concreto”.

Prima della sosta il Venezia ha sfiorato il risultato contro l’Inter. “La prestazione di San Siro è stata di spirito e coesione, ma anche qua abbiamo fatto belle cose. Ultimamente stiamo facendo fatica, abbiamo presto qualche gol di troppo e dobbiamo aumentare i numeri offensivi, spero i nuovi ci aiutino in questo, Nsame è un giocatore importante come Nani, ma hanno bisogno di tempo. Il calcio d’agosto è particolare, soprattutto se prendi tanti giocatori che non conoscono la categoria. Penso di avere una buona squadra, con pregi e alcuni difetti in alcune zone del campo rispetto ad altre squadra. Ci manca qualche colpo, qualche giocata, facciamo le cose base fatte bene però poi contro queste squadre qua i singoli contano tanto. Normale che in alcuni tipi di partite come quella col Verona lì siamo mancati nello spirito non nella tecnica. Lì sono punti che nella classifica ci mancano veramente”.