Nicola Ventola ha parlato della finale di Champions League del 10 giugno tra Manchester City e Inter, dando un consiglio ai nerazzurri

Ai microfoni di DAZN, l’ex calciatore Nicola Ventola parla così della finale di Champions League del 10 giugno.

In quell’occasione Manchester City e Inter si affronteranno per sollevare la Coppa dalle grandi orecchie:

LE PAROLE- «L’Inter è più forte del Milan e lo ha dimostrato nelle due partite di semifinale. Ora ci sarà il Manchester City, che sappiamo tutti che squadra è. Ma l’Inter le armi le ha: deve stare compatta, più bassa possibile per non dare spazio agli avversari. Però i centrocampisti e gli attaccanti li ha per inserirsi. Sarà una bella finale, vedremo. Un fioretto? L’Inter è una squadra italiana, ci abbiamo giocato; saremo lì a tifarla. Lautaro Martinez ha mantenuto le aspettative alzando l’asticella dei gol»

