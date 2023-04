Ventola: «La Juve mi ha scioccato, è una tristezza vedere Di Maria così». Le parole alla Bobo Tv dopo la sconfitta con l’Inter

Ventola alla Bobo Tv ha parlato della Juve dopo la sconfitta con l’Inter.

LE PAROLE – «Solo l’Inter aveva idee e voglia di fare. mi ha sorpreso l’attitudine di giocatori. Il cambio Danilo-Bonucci fa capire che pensava a non prendere il secondo gol invece che cercare il pareggio. A me ha scioccato vedere la squadra dove ognuno fa i cavoli suoi. E’ stata una tristezza vedere Di Maria dal vivo per l’atteggiamento».

