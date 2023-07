Ventola: «Lukaku è un uomo d’onore, non andrà alla Juve». Le parole dell’ex attaccante dell’Inter sul possibile trasferimento

Ventola, ex attaccante dell’Inter, a Gazzetta.it ha detto la sua sul possibile trasferimento di Lukaku dal Chelsea alla Juve.

VENTOLA – «Non penso vada alla Juve, forse accetterà l’Arabia Saudita. Ha un grande feeling con i tifosi dell’Inter, magari si sente dentro la soddisfazione per aver portato un campionato da protagonista ma anche l’infelicità per non aver contribuito in finale di Champions, con quel gol sbagliato. È un uomo d’onore, secondo me ci tiene a tornare all’Inter per far rivivere emozioni importanti ai tifosi».

