Ventola: «Non si può vedere una Juve che aspetta, deve dominare». Il commento alla Bobo Tv dopo la sconfitta con la Lazio

Ventola alla Bobo Tv ha commentato la sconfitta della Juve contro la Lazio nell’ultima giornata di campionato.

LE PAROLE – «Mi sono divertito davanti alla tv. La Lazio, organizzata, ripartiva nel secondo tempo, la Juve cercava di attaccare per il pareggio. La Juve però deve essere dominante dallo 0-0, non quando è in difficoltà. Per le potenzialità che ha non si può vedere la Juve come in semifinale di Coppa Italia che sta lì che aspetta. Sarebbe bello vedere, con quei giocatori e un gioco propositivo, la Juve che ammazza il campionato. Gol Milinkovic? Io non lo fischio quel fallo».

