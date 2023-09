Giampiero Ventura prevede scintille in campionato parlando di Inter e Milan e dei loro nuovi innesti: le parole

In un’intervista concessa a Le Cronache, l’ex ct della Nazionale Giampiero Ventura si focalizza sul campionato di Serie A e su Inter e Milan. Le parole in ottica scudetto.

LE PAROLE- «Una risposta secca: quest’anno assisteremo ad una stagione più equilibrata. Lo scorso anno c’è stato un Napoli straordinario che ha preso possesso del campionato.

Quest’anno c’è più equilibrio. La squadra campione d’Italia ha perso l’allenatore ed anche un difensore bravo come Kim, le altre squadre vedi Inter e Milan si sono rafforzate, la lotta per lo scudetto è davvero tanto aperta con la Juventus che non si tirerà indietro, Dunque ne vedremo delle belle nel corso della stagione».

L’articolo Ventura: «Inter e Milan rafforzate, ne vedremo delle belle» proviene da Inter News 24.

