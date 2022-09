Ventura: «Milan e Napoli le realtà più belle del campionato». Le dichiarazioni dell’ex c.t. della nazionale italiana

L’ex ct della Nazionale Giampiero Ventura ha parlato del campionato, delle sorprese che sta riservando e della condizione di alcune squadre, tra cui il Milan:

LE PAROLE– «Il Napoli, comunque, con il Milan è la più bella realtà della Serie A, vedere giocare la squadra di Luciano Spalletti è un piacere. Complimenti a lui, non era facile inserire giocatori nuovi, di grande qualità in un contesto differente. Il Napoli è la migliore realtà del campionato, l’annata è buona, si è partiti col piede giusto anche se c’è l’incognita Mondiali. Le altre? La Juve è in grande difficoltà sul piano del gioco, l’Inter è in fase involutiva, sembra una squadra diversa da sei mesi fa, Simone Inzaghi dovrà lavorare moltissimo per ritrovare la ferocia.»

