Il giornalista Sebastiano Vernazza ha sottolineato come l’attaccante belga si sia messo contro due club se non addirittura tre.

Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla vicenda di Romelu Lukaku. “La Juve per ora lo ha illuso, l’Inter lo ha ripudiato per alto tradimento e il Chelsea, proprietario dei diritti sul suo cartellino, lo ha confinato ai margini perché non rientra nei piani del nuovo allenatore Pochettino”.

Romelu Lukaku

“Pare che abbia ‘flirtato’ con Milan e Juve alle spalle dell’Inter, convinto di essere lui, e non il Chelsea, a decidere il proprio futuro. Un giocatore contro due club (Inter e Chelsea), forse tre, se la Juve non lo porterà a Torino. Ne valeva la pena Non sarebbe stato meglio rispondere alle telefonate dell’Inter?“.

