Veron non considera la Juve: «Le rivali dell’Inter sono Milan e Napoli». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista

Veron, ex centrocampista argentino con un passato importante anche in Serie A, alla Gazzetta dello Sport non ha considerato la Juve tra le squadre in lizza per lo scudetto. Queste le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «L’Inter ha una marcia in più. Sa giocare in tanti modi e ha giocatori micidiali in area come Lautaro, che ha trovato un ottimo compagno come Thuram. Questa coppia è davvero ben assortita. Sono esperti, hanno forza fisica e in difesa sono molto solidi. Le rivali sono Milan e Napoli. Gli azzurri sono campioni in carica e hanno Osimhen, che in pochi riescono a contenere perché è devastante. I rossoneri sono forti, giocano bene e vanno sempre all’attacco. Poi vedremo se le coppe potranno pesare».

