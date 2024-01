Non ha dubbi Veron, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez si può considerare un fuoriclasse, ecco poi cosa lo rende orgoglioso

Parole al miele quelle selezionate da Veron nei confronti di Lautaro Martinez. Ecco il commento sul bomber dell’Inter a La Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE – «Di certo, non si ferma qui. Poi quest’anno è ancora più decisivo e completo. Ma non sono stupito, ha dentro qualcosa di diverso, di speciale: per lui si può usare la parola “fuoriclasse”. E poi è stato bravo a prendersi il giusto tempo per crescere. Da argentino, sono orgoglioso: ispira i nostri talenti più giovani, apre loro la porta per il futuro».

