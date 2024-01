Il giornalista Sandro Sabatini si è espresso a Mediaset riguardo alle riserve dell’Inter e alla profondità della rosa di Simone Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Sandro Sabatini ha commentato così la crescita dell’Inter di Simone Inzaghi:

«Guardate la formazione che c’è in panchina, ha una squadra che sarebbe da quinto-sesto posto, settimo al massimo. Questa è la forza dell’Inter, complimenti ad Ausilio che li ha comprati, a Marotta e a Simone Inzaghi che li allena. L’Inter ha una seconda squadra che arriverebbe quinta-sesta in Serie A, e non è negativo. Il duello primato fra Inter e Juventus? Comunque stanno facendo tutte e due qualcosa di straordinario, penso non sarà difficile sia per l’Inter sia per la Juventus replicare il girone d’andata. Siamo tutti preoccupati e distratti dal VAR, dalle polemiche, dalla lepre e dal cacciatore o da guardia e ladri, ma ci stiamo perdendo la bellezza di un campionato con due squadre che stanno facendo cose straordinarie. Opinione mia: con la Juventus che sta facendo cose un po’ più straordinarie, ma solo per come era partita».

L’articolo Sabatini: «La seconda squadra dell’Inter? Ecco come si piazzerebbe in classifica» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG