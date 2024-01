L’ex terzino dell’Inter Douglas Maicon si è espresso tra le pagine del Matchday Programme: le sue parole

Le parole di Maicon, che ha ricordato alcuni dei momenti salienti della sua avventura con l’Inter:

«Quella partita rimarrà per sempre dentro di me, sia perché ho indossato per la prima volta i colori nerazzurri sia perché abbiamo fatto una rimonta incredibile, eravamo sotto di tre gol dopo mezz’ora e l’abbiamo ribaltata e conquistata. Entrare nel Hall of Fame dell’Inter è stato davvero speciale. Senza questi tifosi che mi hanno sempre sostenuto non sarebbe stato possibile fare la storia: il loro amore mi emoziona, quello che abbiamo fatto insieme è stato incredibile».

«Se potessi rivivere una partita sceglierei quella contro la Juventus dell’aprile 2010 perché quella vittoria è stata un passo importante verso la conquista dello Scudetto e poi…ho fatto un gol incredibile!. Questa Inter mi piace, gioca bene e ha una difesa solida, che è importante. Quello che fa la differenza è la squadra e poi c’è Lautaro che è veramente in grande forma».

