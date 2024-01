Il doppio ex di Inter e Lazio Sebastian Veron ha parlato a La Gazzetta dello sport verso la sfida di stasera in Supercoppa Italiana

Veron si è espresso così a La Gazzetta dello sport verso la sfida tra Inter e Lazio:

DOPPIO EX – «Sono due gioie della mia carriera: quella Lazio era unica e l’altro successo in maglia Inter ha dato il via a un ciclo vincente. Vorrei che anche questa Supercoppa regalasse spettacolo. Inter? Ho notato una cosa: c’è più continuità, questo succede quando sei maturo, quando fai uno scatto mentale. All’Inter c’era già una base molto solida che aveva permesso di raggiungere la finale di Champions, ora si sono aggiunti dei nuovi, come Pavard e soprattutto Thuram, che l’hanno perfino migliorata. Vedo davvero pochi difetti».

ISTANBUL – «Perdere fa male, soprattutto sul più bello, ma l’Inter dopo quella partita ha trovato le energie per rialzarsi: non solo ha metabolizzato subito il risultato, ma si è messa in testa un nuovo obiettivo. Nei piani della squadra non c’è solo la seconda stella, ma pure la Champions: vogliono tutti tornare in una finale e stavolta vincerla. Il bel calcio di Inzaghi ha tutto per riuscirci».

