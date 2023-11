Il Verona ha perso ancora, quarta sconfitta di fila e ora a rischiare la panchina c’è anche Marco Baroni

Il Verona ha perso ancora, quarta sconfitta di fila e ora a rischiare la panchina c’è anche Marco Baroni.

La società sta valutando la situazione e, soprattutto, alcuni profili per capire se è giusto cambiare per dare una sterzata. Tra i nomi usciti c’è stato quello di Ballardini, esonerato dalla Cremonese in questa stagione. Lo scrive Tuttosport.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG