Le parole di Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, nel post partita della sfida di Serie A contro il Lecce

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 1-0 nella sfida di Serie A contro il Lecce.

TESTATA D’AVERSA – «Mi spiace perché sono andato a salutare D’Aversa, ci siamo fatti i complimenti con lui che è un amico. Sono momenti di forte tensione».

SALVEZZA – «La classifica non la guardo, è una lotta durissima perché siamo tante squadre in pochi punti. Guardo il risultato e voglio fare i complimenti alla squadra. Siamo stati dentro la gara con lucidità e aggressività, abbiamo creato le condizioni per mettere in difficoltà il Lecce. La squadra ha saputo gestire anche i momenti difficili, complimenti ai ragazzi. Abbiamo studiato il Lecce che aveva più certezze di noi. Molto del merito è della mia squadra che ha saputo togliere iniziative agli avversari, nel secondo tempo ho cercato di dare alla squadra la mentalità di non abbassarsi. Siamo contenti perché un risultato importante».

