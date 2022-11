Le parole di Bocchetti dopo la sconfitta con il Monza: « Per fortuna siamo tutti li, la classifica non è cambiata. Pensiamo a lavorare»

Salvatore Bocchetti ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta del Verona contro il Monza. Di seguito le sue parole.

ROSSO – «Avevamo iniziato a prendere le misure dell’avversario, poi l’episodio ci ha penalizzato, è la seconda partita consecutiva che giochiamo in dieci gran parte della partita, siamo stati penalizzati».

PRESTAZIONE – «Mi aspetto sempre tanto dai ragazzi, lavorano sempre duramente ogni giorno. Questo episodio ci ha danneggiato, fin li stavamo facendo bene. Peccato perchè la minimo errore veniamo puniti. Ci siamo riuniti con lo staff, non abbiamo parlato con l’arbitro».

SU COSA LAVORARE – «Quelli che sono i principi di gioco no, ma sarà fondamentale lavorare sulla testa, dovremo giocare le prossime due partite come due finali. Per fortuna siamo tutti li, la classifica non è cambiata. Pensiamo a lavorare».

L'articolo Verona, Bocchetti: «Penalizzati dal rosso» proviene da Calcio News 24.

