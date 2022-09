Buone notizie per l’allenatore del Verona Cioffi: l’attaccante Piccoli recupera in vista della partita contro la Lazio

Dopo la prima vittoria in campionato contro la Sampdoria, il Verona affronterà domenica pomeriggio la Lazio all’Olimpico. In casa gialloblù arrivano buone notizie per l’allenatore Cioffi.

Come riportato da L’Arena, infatti, il tecnico dell’Hellas recupererà l’attaccante Piccoli in vista del match contro i biancocelesti. Dopo un infortunio muscolare, l’ex Atalanta è pronto a tornare a disposizione del mister.

L’articolo Verona, Cioffi può sorridere: Piccoli recupera in vista della Lazio proviene da Calcio News 24.

