Le dichiarazione dell’allenatore dell’Hellas Verona, Gabriele Cioffi, dopo la sconfitta subita con il Napoli

Gabriele Cioffi ha commentato la sconfitta contro il Napoli del suo Hellas Verona. Di seguito le sue parole ai microfoni di DAZN.

«Siamo un cantiere aperto, essendolo ci troviamo ad aspettare dei calciatori. Infatti non siamo ancora pronti. Stiamo parlando di alcuni giocatori che diano esperienza e valore alla squadra»

«Barak non ha giocato perchè per ora è sul mercato. Sono fiducioso che la società intervenga e ci dia quello che ci serve. L’idea è che ci servono due difensori, un centrocampista importante e un giocatore, anche giovane, che vada a rinforzare le fasce o il centrocampo»

«La scelta della formazione è dettata dal momento. Cosa ci porterà il mercato non lo so, ma la base è la difesa a 3. Quando un giocatore sa che deve andare via va fuori. La zona grigia è quella che paghi. Se aggiungi giocatori di prospettiva che non sono pronti, non li aiuta. L’obiettivo rimane la salvezza. Parlavo di battaglia, perchè viviamo una situazione complicata e in questo momento di caos c’è da rimanere lucidi, avere fiducia e battagliare»

