La sfida salvezza tra il Verona e l’Empoli sarà all’ultimo sangue, dove si scontrano le due rose con il peggior attacco del torneo

Verona Empoli ultima spiaggia per la salvezza Certo, il campionato è già al suo giro di boa, ma è chiaro che il pareggio non serve a nessuna delle due squadre, che hanno bisogno di una vera e propria reazione: soprattutto in attacco.

Infatti entrambe sono le peggiori squadre offensive del torneo (16 gialloblu, 10 azzurri). Si prospetta sicuramente una grande battaglia.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG