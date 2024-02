Verona Juve, i bianconeri non riescono più a vincere: e sui social si scatena l’ironia sull’errore del club sul Bentegodi

La Juve pareggia contro il Verona e conferma il momento delicato, in cui la squadra di Allegri ha rimediato appena due punti nelle ultime quattro partite. Un dato ancora più significativo è che, escludendo l’Inter, i bianconeri non hanno trovato la vittoria contro squadre in lotta per la salvezza, come Empoli, Udinese e oggi l’Hellas.

E sui social si scatena l’ironia dei tifosi: dopo il pareggio contro gli scaligeri le pagine social del club hanno riportato di un pareggio al Bengodi (il paese della cuccagna di boccaccesca memoria) al posto dello Stadio Bentegodi. Un errore corretto dagli addetti alla comunicazione dopo qualche minuti, ma i tifosi sono sicuri: altro che Bengodi, così non va!

