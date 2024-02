Giovanni Guardalà ha parlato nel post gara di Verona Juve: ecco l’analisi del giornalista sul momento della Juve

Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport, ha parlato del paraggio tra Verona e Juventus.

IL COMMENTO – «La Juventus sta lasciando punti per strada e adesso il Milan può superarala. Lasciando stare la partita contro l’Inter, due punti nelle gare contro Empoli, Udinese e Verona sono troppo pochi. Abbiamo visto cambi tattici di Allegri e vedremo se porteranno a qualcosa di positivo in futuro. Alcaraz quando è entrato ha fatto bene, meno invece l’impatto di Chiesa. Vediamo se Allegri darà un po’ di aria fresca e cambierà qualcolsa per dare un segnale alla squadra»

The post Verona Juve, Guardalà: «Due punti contro Empoli, Udinese e Verona troppo pochi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG