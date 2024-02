Il giornalista, direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani ha parlato di Allegri nel post gara di Verona Juve. Le parole

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato sul suo profilo social X del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Le parole:

PAROLE – «Il vero problema di Allegri è che arrivò al posto di Pirlo reo di aver vinto solo la Coppa Italia ed essere stato eliminato agli Ottavi di Champions. In due anni e mezzo la Juve non ha ancora vinto nulla, pur avendo speso molto. E questo non è giustificabile».

