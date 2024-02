Verona Juve, l’arbitro Di Bello è promosso: «Sul rigore non esita, è bravo nel gol di Noslin. C’è il dubbio…». Le pagelle

L’arbitro Di Bello è stato ampiamente promosso dai giornali sportivi per come ha diretto Verona Juve. Queste le sue pagelle.

TUTTOSPORT 6.5 – Risoluto nelle decisioni, non esita nel concedere il rigore alla Juventus così come non ritiene di intervenire sul contatto Gatti-Folorunsho. Amministra bene, senza ricorrere neppure a un cartellino giallo.

GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Senza esitazioni sul rigore, bravo a concedere il doppio vangaggio nell’azione del gol di Noslin. Dirige con autorità la gara.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Sufficiente (appena) la gara di Di Bello, c’è il dubbio su un contatto Tchatchoua-Vlahovic, sbaglia completamente il timing del rigore dato (c’è), lascia troppo correre sui falli da fischiare.

