Yayah Kallon, attaccante del Verona, ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai nuovi tifosi. Le sue dichiarazioni:

«Dopo il primo gol in A non ci credevo, non ho dormito e ho continuato a pensarci. Condizione? Sto molto bene. Verona l’ho scelta per la fiducia che il direttore ha riposto in me, lo conoscevo dai tempi di Genoa. Idoli? Henry e Ronaldo per la loro mentalità. La vittoria contro la Sampdoria è stata importante. Volevamo vincere dopo il pari di Empoli. La testa ora è già alla prossima. Qui a Verona mi sto trovando molto bene e non è una città razzista. Cioffi? Mi ha messo subito nella posizione che mi piaceva e dà fiducia a noi giovani».

