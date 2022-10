Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Verona e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Bentegodi, Milan e Verona si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Verona-Milan 1-1 MOVIOLA

1′ Inizia il match

3′ Tiro Giroud – ruba palla a centrocampo Tonali che serve in profondità il compagno di squadra che prova a soprendere Montipò con un pallonetto, conclusione fuori

6′ Tiro Veloso – azione sulla fascia di Verdi che cross forte e teso, respinge la difesa del Milan, sulla ribattuta arriva il centrocampista che calcia. Blocca in presa bassa Tatarusanu

9′ Autogol Veloso- alla prima vera occasione da gol il Milan passa in vantaggio. Scappa via Leao sulla fascia, cross forte e teso in mezzo sul quale arriva la sfortunata deviazione del centrocampista del Verona

10′ Occasione Giroud – contropiede perfetto del Milan che porta Diaz a mettere Giroud tutto solo davanti al portiere, ma il francese a porta spalancata sbaglia il tocco sotto e spreca l’occasione del raddoppio

18′ Gol Gunter – azione manovrata del Verona da una parte all’altra del campo che porta alla conclusione il giocatore del Verona, che con un tiro in diagonale batte Tatarusanu, deviazione però decisiva di Gabbia sul tiro

33′ Tiro Theo Hernandez – palla respinta dalla difesa sulla quale arriva il terzino rossonero che prova la conclusione, deviata in corner

42′ Tiro Faraoni – il centrocampista ci prova dalla lunga distanza, conclusione ampiamente alta sopra la traversa

45′ Occasione Verona – mischia in area di rigore rossonera che genera un batti e ribatti cul quale si avventa Miguel Veloso che calcia in porta trovando la deviazione in calcio d’angolo

45’+2′ Finisce il primo tempo

Verona Milan 1-1: risultato e tabellino

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, De Paoli Verdi, Krustic; Henry. Allenatore.: Salvatore Bocchetti. A disposizione.: Chiesa, Perilli, Berardi, Terracciano, Cabal, Hongla, Praszelik, Suleman, Kallon, Djuric, Piccoli.

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Adli, Tonali, Krunic; Diaz, Giroud, Leao. Allenatore.: Stefano Pioli. A disposizione.: Mirante, Jungdal, Thiaw, Dest, Ballo-Touré, Vrancx, Pobega, Bakayoko, Bennacer, Messias, Origi, Rebic.

Arbitro: Massa

Marcatori: 9′ Aut. Veloso; 18′ Gunter ;

Ammoniti:

