Out per infortunio. Sabato pomeriggio il Milan scenderà in campo contro il Verona nella quinta giornata di Serie A 2023-24. Baroni perde un difensore

il club giallo blu ha comunicato attraverso una nota che che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Josh Doig, hanno evidenziato un trauma distorsivo della caviglia destra, con una lesione del legamento peroneo astragalico anteriore.

