Verona Milan, mediana stravolta rispetto a Praga! Pioli si affida a loro: ultimissime verso la sfida del Bentegodi

Arrivano importanti aggiornamenti in vista della sfida di domani pomeriggio in programma al Bentegodi tra Verona e Milan. Pioli è pronto ad operare qualche cambio rispetto all’undici sceso in campo a Praga.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Bennacer e Reijnders sono pronti a partire dal primo minuto dopo che in Europa League erano scesi in campo Musah e Adli.

