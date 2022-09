Verona-Sampdoria: sfortunato autogol di Audero. Non è la prima volta che succede al portiere dei blucerchiati

Il Verona rappresenta una vera e propria maledizione per Emil Audero. Il portiere della Sampdoria ha subito un autogol in occasione del match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Ma c’è un precedente che riguarda Audero e i gialloblù: anche l’8 marzo 2020 (partita vinta dai blucerchiati con il risultato di 2-1 in rimonta) all’ex Juventus venne assegnata un’autorete.

L’articolo Verona Sampdoria, che sfortuna per Audero! Nuovo autogol con i veneti proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG