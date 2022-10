Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Salvatore Bocchetti, il presidente del Verona Maurizio Setti ha commentato la scelta del tecnico

Le dichiarazioni di Setti su Bocchetti, nuovo tecnico del Verona.

BOCCHETTI – “Il primo pensiero va a un grande in bocca al lupo che gli facciamo per il suo futuro da allenatore. Partiamo in salita, ma siamo convinti delle scelte fatte. A proposito di questo, in questi giorni ho letto cose strane rispetto al mio modo di comportarmi da dieci anni a questa parte, ovvero che i giocatori decidano chi mandare via o chi prendere. Mi sembra assurdo che venga riportato, soprattutto da voi che ci conoscete. Il modo di comportarsi di questa società prevede rispetto dei ruoli e un gruppo di ragazzi che sono seri, e che vivono per il calcio”.

MARROCCU – “L’ultima cosa che voglio chiarire è la presunta discussione con Marroccu, che avrei esautorato. Noi due viviamo in simbiosi, e le decisioni vengono prese da me e da lui. Qualsiasi situazione è decisa in condivisione, che in questo caso è stato frutto di una notte di pensieri che hanno fatto sì che Bocchetti sia ora qua. Gli auguro una grande carriera e un grande inizio di stagione”.

L’articolo Verona, Setti: «Bocchetti? Diventato allenatore dopo una notte di riflessioni. Gli auguro una grande carriera» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG