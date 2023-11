Le parole di Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, sul momento di forma della squadra gialloblù

Sean Sogliano ha parlato in conferenza stampa del difficile momento del Verona, reduce da una serie di risultati negativi.

LE PAROLE – «La fiducia a Baroni passa dal risultato del match contro il Lecce? Sono molto chiaro quando parlo di queste cose: la nostra società in questo momento vuole dare fiducia all’allenatore. Se abbiamo raccolto dei punti in meno rispetto alle aspettative le responsabilità non sono solamente sue, ma anche della società e dei calciatori. Prima di cambiare strada vogliamo cercare di stare uniti e di uscire dalle difficoltà insieme. Non stiamo attraversando un momento molto positivo, ma abbiamo voglia e bisogno di punti. Ngonge? Per me è un calciatore di qualità, che tiene al fatto di giocare qui, si capisce da come si allena. Il suo calo penso sia dovuto dal calo generale della squadra, è difficile che da solo un giocatore possa risolvere le partite. Ha iniziato bene la stagione e poi ha avuto una flessione, ma credo che farà ancora bene nel Verona».

