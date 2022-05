L’allenatore del Verona, Igor Tudor parla dopo la sconfitta contro il Torino di Juric. Queste le parole del tecnico.

Il tecnico del Verona Igor Tudor dopo la sconfitta contro il Torino non appare molto felice dell’arbitraggio, queste le parole in conferenza: “La gara l’ha persa un po’ l’arbitro, gli è scappata dalle mani. I giocatori erano molto carichi. Mi pare abbia fischiato un po’ tutto contro di noi, e poi a favore per pareggiare. Non è stata facile, c’erano molte tensioni in campo, ma molto del nervosismo è attribuibile alla sua gestione“.

Antonin Barak

Le parole su Frabotta: “È un giocatore che ha qualità ed è in rosa per questo, ma ha avuto troppi infortuni. Gli ho voluto dare un quarto d’ora sperando potesse darci freschezza sulle fasce, purtroppo non ci siamo riusciti come speravamo“.

Conclude parlando dell’assenza di Barak: “Hanno fatto bene. Noi abbiamo giocato con tre attaccanti, senza uno come Barak cambiano un po’ le dinamiche. È stata una gara stancante, difficile da commentare dal punto di vista tattico“.

